Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Взрыв в колледже в Керчи ТЕГИ

Психологи более 240 раз оказали помощь после трагедии в керченском колледже

Александра Арсентьева
23:10 17.10.2018
В результате нападения на Керченский политехнический колледж погибли 19 человек, более 50 пострадали

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу рассказала «Звезде», что в настоящее время специалисты оказали помощь в 241 случае после трагедии в Керчи.

«Психологическая помощь оказана в 241 количестве случаев, из них больше 200 - это звонки на горячую линию. Большинство из них это звонки, связанные с запросом информации о судьбе тех, кто находился или мог находится в этот момент в здании», - рассказала Шойгу.

По ее словам, организована работа на горячей линии, а также в обеих больницах, к которые доставили пострадавших.

«Ведется работа по сопровождению следственных действий, в том числе сопровождения процедуры опознания погибших. И работает группа на месте чрезвычайной ситуации», - отметила она.

Напомним, в результате нападения на Керченский политехнический колледж погибли 19 человек, более 50 пострадали. СК России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Подозреваемый Владислав Росляков пришел с ружьем и самодельными боеприпасами в образовательное заведение и открыл стрельбу по людям, которые находились в здании. После этого в столовую на первом этаже он бросил бомбу. Потом он пошел в библиотеку, где покончил с собой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.10.2018, 19:07
Массовое убийство в керченском колледже: хронология событий
Дата18.10.2018, 00:00
Чудеса на виражах: истребители ВКС перехватили дроны «противника» на юге России
Дата16.10.2018, 16:58
ЧМ-2018 принес России триллион рублей за пять лет
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата17.10.2018, 07:45
Минобороны оборудует Су-34 контейнерами воздушной разведки
Дата11.10.2018, 18:03
«Звезда» показала фильм о таинственной гибели БК-31 под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Взрыв в колледже в Керчи
01:04 В стране и мире
Скворцова рассказала о тяжелом состоянии пострадавших в Керчи
00:59 В стране и мире
Видео
Меркель и Лукашенко выразили соболезнования в связи с трагедией в Керчи
00:52 В стране и мире
Видео
Опознаны четыре жертвы нападения на колледж в Керчи
00:03 В стране и мире
Видео
Трагедия для каждого: люди по всей России несут цветы в память о жертвах керченского стрелка
23:10 В стране и мире
Видео
Психологи более 240 раз оказали помощь после трагедии в керченском колледже
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
01:04 В стране и мире
Скворцова рассказала о тяжелом состоянии пострадавших в Керчи
00:52 В стране и мире
Видео
Опознаны четыре жертвы нападения на колледж в Керчи
00:25 В стране и мире
Видео
Снежный апокалипсис: холода и метели идут из Сибири в центральную Россию
23:22 В стране и мире
Видео
СМИ: пропавшему в Турции журналисту отрезали голову на глазах саудовского консула
23:19 В стране и мире
В заложниках у боевиков ИГИЛ* в Сирии находятся граждане западно-европейских стран
События дня
События дня
Взрыв в колледже в Керчи
Драка Кокорина и Мамаева
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Сети опубликовано видео с жутким гулом в антарктических льдах
Видео
«Самая сексуальная байкерша» разбилась на мотоцикле в Москве
Составлен список лучших напитков для похудения
«Яндекс» сообщил о смерти певца Шуры
На Пхукете предупредили туристов о постоянной опасности на пляжах
Жириновский «нашел» в России С-700, способную «закрыть всю планету»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.