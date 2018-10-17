Психологи более 240 раз оказали помощь после трагедии в керченском колледже

Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу рассказала «Звезде», что в настоящее время специалисты оказали помощь в 241 случае после трагедии в Керчи.

«Психологическая помощь оказана в 241 количестве случаев, из них больше 200 - это звонки на горячую линию. Большинство из них это звонки, связанные с запросом информации о судьбе тех, кто находился или мог находится в этот момент в здании», - рассказала Шойгу.

По ее словам, организована работа на горячей линии, а также в обеих больницах, к которые доставили пострадавших.

«Ведется работа по сопровождению следственных действий, в том числе сопровождения процедуры опознания погибших. И работает группа на месте чрезвычайной ситуации», - отметила она.

Напомним, в результате нападения на Керченский политехнический колледж погибли 19 человек, более 50 пострадали. СК России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Подозреваемый Владислав Росляков пришел с ружьем и самодельными боеприпасами в образовательное заведение и открыл стрельбу по людям, которые находились в здании. После этого в столовую на первом этаже он бросил бомбу. Потом он пошел в библиотеку, где покончил с собой.