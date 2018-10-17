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США объявили России торговую войну – Медведев об антироссийских санкциях

Дарья Михалина
22:49 17.10.2018
Премьер-министр выразил уверенность в том, что антироссийские санкции в 90% случаев преследуют внутренние цели Вашингтона.
США объявили России торговую войну – Медведев об антироссийских санкциях
Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал введенные США санкции против России объявлением торговой войны. Тем не менее, по его мнению, Москва сумеет преодолеть возникшие трудности.

Глава правительства отметил, что российская сторона способна адаптироваться к любым формам давления. Однако, по словам политика, санкционная политика разрушает экономический порядок в мире.

«Вопрос только в том, зачем это надо. Вопрос именно в том, что это разрушает международный порядок», - заявил Медведев в интервью Euronews.

Он добавил, что, несмотря на санкции, российская позиция не изменится.

«Эта антироссийская кампания в 90% из ста преследует абсолютно внутриполитические цели: сохраниться у власти, сформировать правительство, добиться еще каких-то результатов», - пояснил глава правительства.

Напомним, в августе 2018 года власти США заявили о подготовке нового пакета санкций против российского банковского сектора. Предполагается, что ограничения коснуться таких банков, как «ВТБ», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк», «Внешэкономбанк» и Сбербанк.

Кроме того, ведется разговор о полном запрете деятельности российских банков на территории США.

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