Оглашен список пострадавших при нападении на колледж в Керчи

На месте трагедии в политехническом колледже в Керчи представители оперативного штаба огласили список из сорока пострадавших при взрыве и стрельбе в образовательном учреждении. Отмечается, что личности еще десяти человек, которые находятся в тяжелом состоянии, установить пока не удалось.

«Список сформирован. Есть еще десять человек, которые находятся в тяжелом состоянии, мы их идентифицировать пока не можем», - цитирует представителя штаба РИА Новости.

Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, всех тяжело раненных, которые в настоящее время находятся в разных больницах города, сфотографируют для идентификации.

«Всех тяжелораненых мной дано поручение сфотографировать и показать директору колледжа, педагогам, чтобы узнать их фамилии и уже связаться с родственниками», - сказал Аксенов.

Также в моргах Керчи началось опознание тела 19 погибших. По словам представителя оперативного штаба, на процедуре опознания присутствуют психологи МЧС.

Напомним, 17 октября учащийся керченского колледжа открыл стрельбу в здании, а также привел в действие взрывное устройство. Ранее сообщалось, что подозреваемый имел при себе около десяти взрывных устройств и столько же коробок с патронами. В настоящий момент помещение полностью очищено от взрывных устройств.

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