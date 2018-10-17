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СМИ: мать керченского стрелка увлекалась учением «Свидетелей Иеговы»*

Александра Арсентьева
22:26 17.10.2018
По словам источника в Министерстве образования Крыма, отношения между матерью и сыном были напряженными.
Фото: Sledcom.ru

Источник в Министерстве образования Крыма рассказал телеканалу RT о семье молодого человека, который подозревается в совершении нападения на Керченский политехнический колледж.

По его словам, семью подозреваемого Владислав Росляков нельзя было назвать благополучной. Отец молодого человека является инвалидом и жил отдельно от своей семьи.

«Мать мальчика работала санитаркой в онкологическом центре, несколько лет назад увлеклась учением “Свидетелей Иеговы”*», - заявили в Министерстве образования Крыма.

Как отметил источник, из-за того, что мать была сторонницей этого учения, отношения между ней и сыном были напряженными.

«В частности она иногда обыскивала его, когда юноша приходил домой», - рассказал собеседник телеканала.

Он также рассказал об успеваемости подозреваемого молодого человека в школе. По его словам, Росляков учился «не в полную силу», на тройки. В целом у него складывались нормальные отношения с одноклассниками.

«В проявлении агрессии замечен не был», - отметил источник.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя оперативного штаба, сотрудники следственных органов провели обыски по месту жительства родителей Рослякова.

«По месту проживания родителей, которые живут раздельно, прошли обыски», - сказал он.

Для того, чтобы выяснить мотив совершенного Росляковым преступления в настоящее время с членами семьи керченского стрелка работают следователи.

Напомним, в результате нападения на керченский колледж погибли 19 человек, более 50 получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

* «Свидетели Иеговы» - религиозное объединение, которое было признанно запрещенным в Российской Федерации.

 

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