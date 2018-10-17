Паника и жуткие крики: появилось видео из керченского колледжа во время стрельбы

В Сети появилось видео из Керченского политехнического колледжа, один из студентов которого устроил стрельбу по другим учащимся, а также привел в действие взрывное устройство.

На опубликованной видеозаписи слышны громкие крики. Студенты стараются найти безопасное место, где можно переждать атаку, однако некоторые кабинеты оказались заперты. Увидев на полу молодого человека, они в панике бегут в обратную сторону, после чего девушкам удалось выбраться из здания.

Напомним, 17 октября 18-летний студент керченского колледжа открыл стрельбу по студентам, а также привел в действие одну из бомб. Ранее сообщалось, что подозреваемый имел при себе около десяти взрывных устройств и столько же коробок с патронами. В настоящий момент помещение полностью очищено от взрывных устройств.

Трагедия унесла жизни 19 человек. Еще десятки ранены.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 СК РФ «убийство двух и более лиц общеопасным способом».