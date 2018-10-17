Образовательные учреждения Керчи обеспечат дополнительной охраной

С завтрашнего дня и до выяснения всех обстоятельств трагедии в колледже у всех детских садов и школ Керчи будут дежурить по два сотрудника Росгвардии с автоматами. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Для этого порядка ста правоохранителей выехали из Симферополя для усиления.

В настоящее время следствие выясняет, были ли у утроившего стрельбу в колледже Владислава Рослякова сообщники. При этом Аксенов подчеркнул, что непосредственно в здании преступник действовал один.

В результате стрельбы и взрыва в колледже в Керчи погибли 19 человек, более 50 пострадали.

Напомним, Владислав Росляков с ружьем и самодельными боеприпасами пришел в учебное заведение и открыл стрельбу по людям, которые находились в здании. После этого в столовую на первом этаже он забросил бомбу. Потом молодой человек пошел в библиотеку, где покончил с собой.

Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».