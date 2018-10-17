Аксенов: «Следствие выясняет, были ли у стрелка в Керчи сообщники»

В здании колледжа студент четвертого курса Владислав Росляков, устроивший массовое убийство, действовал один. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

В настоящее время следователи выясняют, были ли у преступника сообщники.

«Преступник в колледже в Керчи действовал один, были ли у него сообщники, выясняет следствие», - заявил Аксенов.

Напомним, Владислав Росляков с ружьем и самодельными боеприпасами пришел в учебное заведение и открыл стрельбу по людям, которые находились в здании. После этого в столовую на первом этаже он забросил бомбу. Потом молодой человек пошел в библиотеку, где покончил с собой.

Жертвами инцидента стали 19 человек, более 50 пострадали. Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».