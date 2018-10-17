Военная прокуратура Украины назвала основную версию крушения Су-27

Пресс-секретарь военной прокуратуры центрального региона Украины Андрей Киселев рассказал, что основной версией следствия катастрофы самолета Су-27 под Винницей является нарушение правил полета или подготовки к нему.

«Возможны и другие, но это будет известно после того, как мы будем иметь выводы экспертной комиссии Министерства обороны и авиационно-технической лаборатории, работающих на месте событий», - заявил Киселев, передает украинское издание «Обозреватель».

Он отметил, когда будут сделаны выводы экспертной группы пока неизвестно.

Истребитель Су-27 потерпел крушение 16 октября в районе деревни Уланов. Самолет выполнял полет в рамках учений «Чистое небо-2018». В результате инцидента оба пилота погибли, один их них являлся военным Национальной гвардии Соединенных Штатов.

На Украине с 8 по 19 октября проходят масштабные учения «Чистое небо-2018», в них принимают участие военнослужащие из стран НАТО.