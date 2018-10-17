Десяток взрывных устройств и коробок с патронами: появились кадры боеприпасов керченского стрелка

В Сети появились фото, на которых изображен арсенал осуществившего атаку на колледж 18-летнего студента. На кадрах видно, что подозреваемый принес с собой в учебное заведение патроны.

Пользователи также опубликовали фотографию лицензии на оружие Рослякова. Как сообщил бывший советник директора Росгвардии, депутат ГД Александр Хинштейн в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» приобретение оружия и патронов студентом было вполне легально.

Кроме того, на снимках запечатлены взрывные устройства, замотанные скотчем, вероятно, самодельные. Скорее всего таким образом он решим «закрепить» поражающие элементы.

Пользователи соцсетей также опубликовали кадры предметов, которые медики извлекли из ран пострадавших, среди них шурупы и мелкие металлические предметы.

Напомним, массовый расстрел в политехническом колледже унес жизни 19 человек. Из-за прогремевшего в столовой взрыва в учебном заведении были выбиты окна и двери, а территория колледжа оказалась сплошь усыпана осколками стекла.

В настоящий момент помещение полностью очищено от взрывных устройств.

Пострадавшим, а также родным и родственникам погибших оказывается помощь.