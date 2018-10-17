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Десяток взрывных устройств и коробок с патронами: появились кадры боеприпасов керченского стрелка

Дарья Михалина
21:30 17.10.2018
Студент, совершивший атаку на колледж, имел при себе около десяти взрывных устройств и столько же коробок с патронами.
Фото: Дарья Поддубная , ВКонтакте

В Сети появились фото, на которых изображен арсенал осуществившего атаку на колледж 18-летнего студента. На кадрах видно, что подозреваемый принес с собой в учебное заведение патроны.

Пользователи также опубликовали фотографию лицензии на оружие Рослякова. Как сообщил бывший советник директора Росгвардии, депутат ГД Александр Хинштейн в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» приобретение оружия и патронов студентом было вполне легально.

Кроме того, на снимках запечатлены взрывные устройства, замотанные скотчем, вероятно, самодельные. Скорее всего таким образом он решим «закрепить» поражающие элементы.

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Пользователи соцсетей также опубликовали кадры предметов, которые медики извлекли из ран пострадавших, среди них шурупы и мелкие металлические предметы.

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Напомним, массовый расстрел в политехническом колледже унес жизни 19 человек. Из-за прогремевшего в столовой взрыва в учебном заведении были выбиты окна и двери, а территория колледжа оказалась сплошь усыпана осколками стекла.

В настоящий момент помещение полностью очищено от взрывных устройств.

Пострадавшим, а также родным и родственникам погибших оказывается помощь.

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