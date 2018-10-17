Подсветку Останкинской башни выключили в память о погибших в Керчи

Останкинская телебашня в Москве не будет подсвечиваться в течение суток в знак траура по погибшим в керченском колледже. Отключение подсветки произошло сегодня, 17 октября, в 20.00 по местному времени.

Напомним, нападение на Керченский политехнический колледж совершил студент четвертого курса Владислав Росляков. Он пришел с ружьем и самодельными боеприпасами в образовательное заведение и начал стрельбу людям. После этого молодой человек забросил бомбу в столовую на первом этаже. Потом он пошел в библиотеку, где покончил с собой.

В результате нападения погибли 19 человек, свыше 50 получили ранения. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

В связи со случившейся трагедией в Крыму объявили трехдневный траур.