В России начались продажи обновленного УАЗ «Пикап»

Ульяновский автомобильный завод объявил о старте продаж обновленной модели УАЗ «Пикап». Внедорожник оснащен двигателем ЗМЗ ПРО мощностью 150 лошадиных сил и пятиступенчатой коробкой передач.

Более того, в новой модели усовершенствовано рулевое управление, а также передние и задние амортизаторы. Помимо всего, специалисты модернизировали шумоизоляционные свойства в транспортном средстве.

Также сократился и радиус разворота «Пикапа». Благодаря этому ход автомобиля стал более плавным. Автомобиль будет доступен сразу в нескольких вариантах: «Классик», «Оптимум», «Престиж» и «Максимум».

Его стоимость начинается от 784 тысяч рублей.