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«Пацаны, там, может, помощь нужна»: на видео попало начало стрельбы в керченском колледже

Александра Арсентьева
20:12 17.10.2018
Жертвами нападения в учебном заведении стали 19 человек, более 50 пострадали.
Видео: Рома Войтенко, ВКонтакте

Сегодня, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошла стрельба и взрыв. В Сети появилось видео, на котором здание учебного заведения снято снаружи и слышно, как из него периодически раздаются выстрелы.

На кадрах видно, что студенты находятся в растерянности, неожиданно один из людей кричит: «Пацаны, там, может, помощь нужна».

Напомним, нападение на колледж совершил студент четвертого курса Владислав Росляков. Он с ружьем и самодельными боеприпасами пришел в учебное заведение и открыл стрельбу по людям, которые находились в здании. После этого в столовую на первом этаже он забросил бомбу. Потом молодой человек пошел в библиотеку, где покончил с собой.

Жертвами инцидента стали 19 человек, более 50 пострадали. Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

В связи с трагедией в керченском колледже в Крыму объявлен трехдневный траур.

 

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