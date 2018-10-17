ФСБ завершила разминирование на месте трагедии в Керчи

Специалисты завершили разминирование колледжа в Керчи, где один из студентов устроил массовый расстрел и взрыв. В настоящий момент помещение полностью очищено от взрывных устройств.

«Сейчас разминирование закончено, бомб там больше нет», - цитирует РИА Новости представителя крымского ФСБ.

Он добавил, что на месте продолжают работать следователи, криминалисты, а также сотрудники ФСБ и правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в колледже обезвредили второе взрывное устройство, которое, по предварительным данным, мог пронести в здание студент политехнического колледжа.

Главным подозреваемым в организации взрывов и стрельбе был назван 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков.

По последним данным, массовый расстрел и взрыв в политехническом колледже унес жизни 19 человек.

Для оказания помощи из Москвы в Керчь вылетел спецборт МЧС РФ, на борту которого находятся специалисты отряда «Центроспас» и ВМЦК «Защита», а также группа психологов и психиатров.