«Он был как будто обижен на всех» - одноклассники рассказали о керченском стрелке

Одноклассники Владислава Рослякова, студента, устроившего стрельбу в керченском колледже и пронесшем несколько взрывных устройств в здание учебного заведения, рассказали, что у молодого человека не было близких друзей.

В разговоре с «360» проучившаяся два год вместе с подозреваемым Елена Глушкова назвала Рослякова несколько странным и немного замкнутым.

«В классе у него не было друзей. Он был как будто обижен на всех за что-то, но его никто не обижал», - сообщила девушка.

Другой знакомый Алексей Поплавский рассказал, что Росляков был из неблагополучной семьи, а его воспитанием занималась бабушка. По его словам, Влад был агрессивным, а его взгляды были весьма радикальными. Правда, он добавил, что последний раз встречался со знакомым около четырех лет назад.

«Тогда он высказывал националистические взгляды. Мол, русским жить не дают, плодятся и работу отнимают», - отметил Поплавский.

Массовый расстрел и взрыв в политехническом колледже унес жизни 19 человек. Десятки пострадавших в настоящий момент находятся в больницах. Им оказывается медицинская помощь.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 СК РФ убийство двух и более лиц общеопасным способом .

Следователи уже провели обыски в квартире главного подозреваемого, а также побеседовали с матерью молодого человека.