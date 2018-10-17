Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Украинский президент Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате происшествия в Керченском политехническом колледже.

«Когда погибают граждане Украины, где бы это ни происходило - это трагедия. Выражаю сочувствие украинцам, потерявших детей и близких», - сказал Порошенко в сообщении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook.

Также президент Украины подчеркнул, что прокуратурой «Автономной республики Крым» возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошла стрельба и взрыв. Нападавшим оказался 18-летний студент, который после случившегося покончил с собой. По предварительной информации, в результате инцидента погибли 19 человек.