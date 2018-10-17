На месте трагедии в Керчи обезвредили второе взрывное устройство

В Керчи обезвредили второе взрывное устройство, которое, по предварительным данным, мог пронести в здание студент политехнического колледжа. В связи с этим оцепление на месте происшествия было отодвинуто, специалисты выясняют все детали происшествия.

В настоящий момент на месте трагедии работают сотрудники разных ведомств, а для родственников и близких погибших и пострадавших открыт телефон горячей линии: 8 (3652) 55-09-05.

Ранее сообщалось, что из Москвы в Керчь вылетел спецборт МЧС РФ, на борту которого находятся специалисты отряда «Центроспас» и ВМЦК «Защита», а также группа психологов и психиатров.

Напомним, массовый расстрел и взрыв в политехническом колледже унес жизни 19 человек.

Главным подозреваемым в согрешении преступления стал 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков. Следователи провели обыски в его квартире, а также побеседовали с матерью молодого человека.