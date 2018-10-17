Массовое убийство в керченском колледже: хронология событий

В Керченском политехническом колледже сегодня прогремел взрыв и началась стрельба. Около 12 часов в разгар дня учащиеся стали жертвами студента этого же заведения.

Сначала случившееся в колледже классифицировали как теракт. Позже эту версию отмели, и Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «массовое убийство». По предварительным сведениям, нападавшим оказался студент четвертого курса 18-летний Владислав Росляков.

В 11:40 по местному времени он зашел в здание колледжа на перемене между второй и третьей парой и поднялся на второй этаж, в руках у него было ружье и самодельное взрывное устройство. Этот момент запечатлела камера наблюдения. Кадр жутко напоминает сцену из фильма о Колумбайне - печальной известной бойне в американской школе. Далее преступник начинает методично расстреливать в упор всех, кто попадается на пути, люди в панике выламывают окна, пытаясь спастись.

Бомбу нападавший взорвал после того, как закончились патроны. Спустился на первый этаж в столовую, где всегда многолюдно, и там привел в действие взрывное устройство. Как позже установили следователи, оно было начинено металлическими поражающими элементами. Момент взрыва попал в объектив одной из камер.

Тело нападавшего Владислава Рослякова нашли в библиотеке - после совершенного преступления он застрелился.

По предварительным данным, в результате трагедии погибли 19 человек, несколько десятков - пострадали. Больше полусотни человек сейчас находятся в больницах. По страшному стечению обстоятельств помощь раненым оказывала и мать Рослякова - санитарка в онкодиспансере Керчи. Ее сейчас допрашивают. В доме предполагаемого убийцы проходят обыски. Следователям предстоит выяснить, что заставило подростка поступить таким образом.