Сотрудники МЧС вылетели из Москвы в Керчь для оказания помощи пострадавшим

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из московского аэропорта Жуковский в Симферополь. На его борту находятся специалисты отряда «Центроспас» и ВМЦК «Защита», а также психологи ЦЭПП МЧС России и психиатры ФГБУ «ФМИЦПН имени В.П. Сербского». Кроме того, судно оборудовано всем необходимым медицинским оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

На данный момент два вертолета Ми-8 МЧС России уже совершили посадку в керченском аэропорту.

На месте инцидента в настоящее время уже работают специалисты-психологи Крымского и Южного филиалов Центра экстренной психологической помощи МЧС России и более 200 военнослужащих.

В связи со взрывом в керченском колледже для родственников и близких погибших и пострадавших открыт телефон горячей линии: 8 (3652) 55-09-05.

Напомним, массовый расстрел и взрыв в политехническом колледже унес жизни 19 человек. В Крыму в связи с трагедией объявлен трехдневный траур.