В Варшаве полиция приостановила демонтаж памятника красноармейцам

Рабочие начали демонтаж памятника Благодарности Красной армии, который был установлен в Скарышевском парке на берегу Вислы, но через несколько часов их работу приостановили сотрудники полиции.

«Документы, разрешающие демонтаж, есть, но пока мы не увидим их воочию, не позволим продолжать», - заявил представитель правоохранительных органов, передает ТАСС.

О демонтаже мемориала властями Варшавы сообщалось 16 октября, тогда памятник обнесли забором. В среду рабочие приступили к разбору монумента. В скором времени на место приехали полицейские и попросили приостановить работы.

Ожидается, что работы по демонтажу в ближайшее время продолжатся. На этой неделе запланировано использование тяжелой техники и вывоз мемориала.

Памятник Благодарности солдатам Красной армии был установлен в Варшаве 15 сентября 1946 года в память о солдатах РККА, которые погибли 10-15 сентября 1944 года. Монумент регулярно становился мишенью вандалов.