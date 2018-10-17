Число жертв стрельбы в колледже в Керчи возросло до 19

Число жертв погибших при стрельбе в керченском колледже возросло до 19 человек. Об этом, ссылаясь на представителя экстренным служб региона, сообщает РИА Новости.

При этом отмечается, что несколько десятков раненных находятся в медицинских учреждениях, где врачи оказывают всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в результате трагедии порядка 50 человек пострадали. После инцидента Владимир Путин поручил Минздраву России, МЧС РФ, а также спасательным службам принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим и в случае необходимости перевезти их в ведущие больницы страны.

Главным подозреваемым в совершении преступления стал 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков. Тело молодого человека было обнаружено позже в библиотеке. По предварительным данным, он совершил суицид.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 СК РФ убийство двух и более лиц общеопасным способом .

В связи с произошедшим Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.