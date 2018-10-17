В квартиру подозреваемого в массовом убийстве в Керчи пришли с обыском

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в квартиру к студенту, устроившему стрельбу и организовавшему взрыв в керченском колледже. По их данным, есть вероятность, что в квартире находятся взрывчатые вещества и оружие.

Кроме того, следователи проводят работу с матерью преступника. Правоохранители нашли ее в больнице, где женщина помогала раненным. При этом она не знала, что виновником трагедии является ее сын.

Ранее сообщалось, что массовый расстрел и взрыв в политехническом колледже Керчи унес жизни 18 человек. Еще 50 человек оказались ранены. Главным подозреваемым в совершении преступления стал 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков.

Тело молодого человека было обнаружено позже в библиотеке. Предполагается, что он покончил с собой.

По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»), позже оно было переквалифицировано на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Тем временем в Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.