«Череда выстрелов, паника» - очевидец о том, что происходило в керченском колледже

Сегодня, 17 октября, в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв, который, по последним данным, унес жизни 19 человек. Студент этого учебного заведения Иван Жураев рассказал «Звезде», что происходило на месте происшествия в момент взрыва.

«Получается за две-три минуты до взрыва я выходил с первого корпуса. Подходил первым к своему корпусу, поворачиваюсь, после этого череда выстрелов… Была паника. Так дальше неизвестно что происходило. Я хотел помочь другу, но нас не пускали. Не с заднего входа, ни с боковых, ни с передних», - заявил Жураев.

Напомним, нападение на колледж совершил 18-летний студент, после преступления он покончил с собой. Мотивы, подтолкнувшие студента на организацию взрыва и расстрел, пока неизвестны.

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