Россия и Египет договорились полностью восстановить авиасообщение

Президент РФ Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о восстановлении авиасообщения между странами в полном объеме.

На встрече велось обсуждение о возобновлении чартерных рейсов в популярные у россиян города, такие как Хургада и Шарм-эль-Шейх.

«Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки по этим маршрутам», - цитирует Путина агентство РИА Новости.

При этом российский лидер отметил, что регулярные рейсы из Москву в Каир и наоборот стали доступны, начиная с апреля текущего года.

Напомним, полеты на популярные курорты Египта прекратились в 2015 году, после того как на борту лайнера, следовавшего в Санкт-Петербург, сработало взрывное устройство. В результате трагедии погибли 224 человека. Ответственность за произошедшее на себя взяла группировка ИГИЛ*.

На встрече с Абдель Фаттах ас-Сиси, прошедшей в среду 17 октября в Сочи, Путин также обсудил вопросы борьбы с терроризмом и сирийское урегулирование.

*ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация.