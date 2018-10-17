Путин начал пресс-конференцию по итогам встречи с президентом Египта с минуты молчания

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ начал выступление по итогам переговоров с египетским коллегой Абдель Фаттахом Ас-Сиси с минуты молчания в память о жертвах при нападении в колледже в Керчи.

«Мотивы и версии этой трагедии тщательно изучаются», - заявил российский президент.

Он также выразил соболезнования родственникам погибших.

Напомним, жертвами инцидента в Керчи стали 18 человек. Нападавшим оказался студент колледжа, после совершения преступления он покончил с собой. Следственный комитет России уголовное дело со статьи «Теракт» переквалифицировал на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

В связи со случившейся трагедией в Крыму объявлен трехдневный траур.