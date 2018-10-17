ВСУ уличили в использовании террористических технологий в Донбассе

Автор проекта WarGonzo Семен Пегов уличил украинских силовиков в террористических методах ведения войны в Донбассе. О своих предположениях журналист рассказал в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

По его словам, накануне ВСУ запустили в тыл позиций армии ДНР дрон, к которому был приделан механизм, сбрасывающий взрывные устройства. Снаряд сбросили на здание в центре города Ясиноватая. Пегов напомнил, что подобные технологии используют террористы запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ).

«Я брал только технологию исполнения атак, когда берется дрон, к нему приваривается специальный подвес, он запускается в тыл и сбрасывает кустарным образом изготовленный боеприпас на ту территорию, где находятся мирные граждане. Чисто технологически украинские военные, скорее всего, это были националисты, эти технологии взяли и переняли», - объяснил Пегов.

Журналист не исключил, что эти технологии могли попасть на Украину из Ближнего Востока от тех граждан Украины, которые раньше воевали на территории Сирии в составе террористических организаций.

«Был такой инсайд, что их призывали в срочном порядке на Украину, чтобы они свой опыт передавали ВСУ в борьбе в Донбассе. Я не исключаю, что эта технология могла быть привезена с Ближнего Востока», - пояснил Пегов.

В начале октября военнослужащие ЛНР сбили украинский беспилотник «Фантом-4» с прикрепленной к нему гранатой. Как рассказал представитель Народной милиции самопровозглашенной республики Андрей Марочко, инцидент произошел в 60 километрах от Луганска. По его словам, дрон был оснащен электромагнитным устройством для переноски и сброса ручной гранаты, которая крепилась снизу корпуса. Граната отделилась и взорвалась неподалеку от места падения БПЛА.

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