Опубликованы кадры последствий взрыва в керченском колледже

В среду 17 октября в Керченском политехническом колледже прогремел мощный взрыв, унесший жизни 18 человек.

«Звезда» публикует кадры последствий трагедии в Керчи. На них видно, что взрыв выбил окна и двери, а территория колледжа сплошь усыпана осколками стекла.

В результате трагедии еще около 50 человек получили ранения. Узнав об инциденте, Владимир Путин поручил Минздраву России, МЧС РФ, а также спасательным службам принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим и в случае необходимости перевезти их в ведущие больницы страны.

По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»), позже оно было переквалифицировано на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Личность преступника уже удалось установить. Им оказался 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков. Мотивы, которые могли подтолкнуть студента на расстрел и организацию взрыва, остаются неизвестными. После совершения преступления молодой человек покончил с собой.

В связи с трагедией в Крыму объявлен трехдневный траур.