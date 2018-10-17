Россия и Египет договорились о совместной работе по сирийскому урегулированию
Россия и Египет договорились о дальнейшей координации усилий по продолжению сирийского урегулирования.
Фото: Пресс-служба президента РФ
По словам президента России Владимира Путина, РФ сообщила Египту о шагах по урегулированию в Сирии, при этом сторонам удалось договориться о совместной работе в этой сфере.
«Сверили часы по этой проблеме и договорились о совместной работе», - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что на переговорах стороны пришли к мнению, что ситуация в Идлибе, где находится большее число боевиков, требует особого внимания.
Путин отметил, что существует опасность их расползания в соседние государства.