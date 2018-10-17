На Украине после катастрофы Су-27 отменили мероприятия учений «Чистое небо - 2018»

На Украине отменили мероприятия с участием средств массовой информации, которые были запланированы на 18-19 октября в рамках учений авиации «Чистое небо - 2018».

Данное решение было принято в связи с крушением самолета Су-27 под Винницей. Об этом сообщает пресс-служба командования воздушных сил ВСУ.

«В связи с катастрофой, которая произошла с истребителем Су-27 Воздушных сил ВСУ, мероприятия, которые были запланированы 18-19 октября на аэродромах Староконстантинов и Гавришовка с участием представителей СМИ во время многонациональных учений “Чистое небо - 2018”, проводиться не будут», - сказано в сообщении командования, опубликованном в социальной сети Facebook.

Ранее сообщалось, что руководство военных учений приняло решение продолжить их проведение, несмотря на инцидент с Су-27, который произошел 16 октября. В результате крушения истребителя погибли два пилота - представитель Национальной гвардии США и начальник авиации воздушного командования «Восток» ВС ВСУ полковник Иван Петренко.

Напомним, международные учения «Чистое небо -2018» с участием стран НАТО стартовали на Украине 8 октября, закончиться они должны были 19 октября.