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На Украине после катастрофы Су-27 отменили мероприятия учений «Чистое небо - 2018»

Александра Арсентьева
16:31 17.10.2018
Мероприятия, запланированые на аэродромах Староконстантинов и Гавришовка с участием представиелей прессы, на учениях «Чистое небо - 2018» проводится не будут.
Видео: 20minut.ua

На Украине отменили мероприятия с участием средств массовой информации, которые были запланированы на 18-19 октября в рамках учений авиации «Чистое небо - 2018».

Данное решение было принято в связи с крушением самолета Су-27 под Винницей. Об этом сообщает пресс-служба командования воздушных сил ВСУ.

«В связи с катастрофой, которая произошла с истребителем Су-27 Воздушных сил ВСУ, мероприятия, которые были запланированы 18-19 октября на аэродромах Староконстантинов и Гавришовка с участием представителей СМИ во время многонациональных учений “Чистое небо - 2018”, проводиться не будут», - сказано в сообщении командования, опубликованном в социальной сети Facebook.

Ранее сообщалось, что руководство военных учений приняло решение продолжить их проведение, несмотря на инцидент с Су-27, который произошел 16 октября. В результате крушения истребителя погибли два пилота - представитель Национальной гвардии США и начальник авиации воздушного командования «Восток» ВС ВСУ полковник Иван Петренко.

Напомним, международные учения «Чистое небо  -2018» с участием стран НАТО стартовали на Украине 8 октября, закончиться они должны были 19 октября.

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