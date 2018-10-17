Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Взрыв в колледже в Керчи ТЕГИ

В керченском колледже нашли взрывное устройство

Дарья Михалина
16:15 17.10.2018
Где именно располагалось взрывное устройство, не уточняется.
Фото: Мария Крицкая, РИА Новости

Специалисты обнаружили в колледже, где ранее произошло ЧП, взрывное устройство. В настоящие момент его изучают эксперты.

«Работают на месте взрывотехники, которые изучают обнаруженное взрывное устройство», - заявил представитель НАК Андрей Пржездомский в эфире телеканала РБК.

Напомним, 17 октября, приблизительно в полдень в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв, в результате которого погибли 18 человек. Еще около 50 были ранены.

По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»), позже оно было переквалифицировано на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Личность организатора взрыва была установлена. Им оказался 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. После совершения преступления молодой человек покончил с собой.

В Крыму в связи с трагедией объявлен трехдневный траур.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.10.2018, 15:32
СК переквалифицировал дело о взрыве в колледже в Керчи с теракта на массовое убийство
Дата17.10.2018, 08:15
Маршруты первопроходцев: как Северный флот укрепляется в Русской Арктике
Дата16.10.2018, 16:58
ЧМ-2018 принес России триллион рублей за пять лет
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата17.10.2018, 07:45
Минобороны оборудует Су-34 контейнерами воздушной разведки
Дата11.10.2018, 18:03
«Звезда» показала фильм о таинственной гибели БК-31 под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Взрыв в колледже в Керчи
16:15 В стране и мире
Видео
В керченском колледже нашли взрывное устройство
15:54 В стране и мире
Видео
Учащаяся рассказала, что происходило в момент атаки на колледж в Керчи
15:40 В стране и мире
Видео
Аксенов рассказал об устроившем взрыв в керченском колледже студенте
15:32 В стране и мире
Видео
СК переквалифицировал дело о взрыве в колледже в Керчи с теракта на массовое убийство
15:29 Армия
Видео
Саперы проверяют колледж в Керчи, где произошел взрыв
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
16:31 В стране и мире
Видео
На Украине после катастрофы Су-27 отменили мероприятия учений «Чистое небо-2018»
16:15 В стране и мире
Видео
В керченском колледже нашли взрывное устройство
15:54 В стране и мире
Видео
Учащаяся рассказала, что происходило в момент атаки на колледж в Керчи
15:40 В стране и мире
Видео
Аксенов рассказал об устроившем взрыв в керченском колледже студенте
14:32 В стране и мире
Видео
Польша подписала контракт на покупку газа у США
События дня
События дня
Взрыв в колледже в Керчи
Драка Кокорина и Мамаева
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Сети опубликовано видео с жутким гулом в антарктических льдах
Видео
«Самая сексуальная байкерша» разбилась на мотоцикле в Москве
Составлен список лучших напитков для похудения
«Яндекс» сообщил о смерти певца Шуры
На Пхукете предупредили туристов о постоянной опасности на пляжах
Жириновский «нашел» в России С-700, способную «закрыть всю планету»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.