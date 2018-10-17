В керченском колледже нашли взрывное устройство

Специалисты обнаружили в колледже, где ранее произошло ЧП, взрывное устройство. В настоящие момент его изучают эксперты.

«Работают на месте взрывотехники, которые изучают обнаруженное взрывное устройство», - заявил представитель НАК Андрей Пржездомский в эфире телеканала РБК.

Напомним, 17 октября, приблизительно в полдень в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв, в результате которого погибли 18 человек. Еще около 50 были ранены.

По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»), позже оно было переквалифицировано на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Личность организатора взрыва была установлена. Им оказался 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. После совершения преступления молодой человек покончил с собой.

В Крыму в связи с трагедией объявлен трехдневный траур.