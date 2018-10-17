Никому не нужна: почему Украину никогда не примут в Евросоюз

Украина не вступит в Евросоюз, полагает главный редактор журнала «ВВП» Сергей Ильин. Своим предположением он поделился на ток-шоу «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

«В ЕС Украину не возьмут. Не будет этого. Ну проголосуют за них три страны Балтии, условно говоря, и Польша. И то далеко не факт, так как у Польши плохие отношения с Украиной. Кому они там нужны?» - пояснил Ильин.

В первой половине 2017 года была ратифицирована Ассоциация Украины с ЕС. Однако это не делает Киев полноправным участником Евросоюза. Подписание соглашения об Ассоциации - это лишь первый этап вступления в ЕС. Всего таких этапов восемь. К тому же соглашение об Ассоциации вовсе не гарантирует вступления в Европейский союз.

Тем не менее президент Украины Петр Порошенко полагает, что страна может стать полноправным членом Евросоюза уже к 2025 году. Об этом в июле он заявил в ходе совместного брифинга с президентом Сербии Александром Вучичем.

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