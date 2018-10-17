Учащаяся рассказала, что происходило в момент атаки на колледж в Керчи

В Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. Учащаяся этого заведения Софья Ларченко рассказала «Звезде», что происходило на месте происшествия в момент взрыва.

«Мы стояли на улице, разговаривали с друзьями, общались, в итоге просто резкий взрыв, вылетают окна, мы все бежим, перелазим через забор. Я не знаю, взрыв или что это было. Просто какой-то грохот там продолжается. Мы бежали как можно дальше и все, больше ничего не знаю», - рассказала она.

По последним данным, при взрыве погибло 18 человек, десятки людей получили ранения.

Следственный комитет России переквалифицировал дело о взрыве в керченском колледже с теракта на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

В связи с трагедией с завтрашнего дня в Крыму объявлен трехдневный траур.