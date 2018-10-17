Аксенов рассказал об устроившем взрыв в керченском колледже студенте

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что личность устроившего врыв в керченском колледже была установлена. Им оказался 18-летний студент четвертого курса.

По его словам, после того как в результате подрыва неустановленного взрывного устройства в колледже произошел взрыв, молодой человек совершил суицид.

«Главный подозреваемый - учащийся четвертого курса этого же колледжа; покончил с собой», - заявил Аксенов в эфире эфире Р24.

По последним данным, жертвами трагедии стали 18 человек. Еще около 50 пострадали.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»), после чего оно было переквалифицировано на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

С 18 октября в республике объявлен трехдневный траур.