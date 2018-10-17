СК переквалифицировал дело о взрыве в колледже в Керчи с теракта на массовое убийство

Следственный комитет РФ переквалифицировал дело о взрыве в колледже в Керчи с теракта на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В СК сообщили, что личность устроившего атаку на колледж установлена - это студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков.

«Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа», - сказала Петренко. «Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство», - добавила она.

Глава Крыма Сергей Аксенов тем временем объявил в республике трехдневный траур. Напомним, по последним данным жертвами происшествия стали 18 человек.