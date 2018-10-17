Число жертв теракта в Керчи возросло до 18 человек

Количество погибших в керченском коллежде увеличилось до 18 человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире канала «Россия-24». Ранее сегодня первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что произошедшее в учебном заведении, по их мнению, квалифицируется как теракт.

С завтрашнего дня в республике объявлен трехдневный траур.

В больницах остаются еще десятки пострадавших.

Владимир Путин поручил ФСБ и следственным органам принять меры по установлению причин произошедшего.