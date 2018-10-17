В Керчи после взрыва в колледже открыли телефон горячей линии

В связи со взрывом в керченском колледже для родственников и близких погибших и пострадавших открыт телефон горячей линии: 8 (3652) 55-09-05.

На месте инцидента в настоящий момент работают более 200 военнослужащих, сотрудники спецслужб и психолог. Кроме того для оказания помощи в эвакуации раненных при взрыве задействована спецтехника.

Напомним, как сообщили в НАК, взрыв произошел в результате подрыва неустановленного взрывного устройства. В Росгвардии произошедшее назвали терактом. Кроме того, по факту взрыва СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК России («Террористический акт»).

По последним данным, жертвами трагедии стали 13 человек. Еще около 50 были ранены.

С завтрашнего дня в республике объявлен трехдневный траур.