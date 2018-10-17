Число жертв взрыва в колледже в Керчи увеличилось до 13
Следователи возбудили уголовное дело по факту по статье 205 УК России («Террористический акт»). В НАК сообщили, что взрыв произошел в результате подрыва неустановленного взрывного устройства.
Фото: kerch.fm, Мария Крицкая РИА Новости
Следственный комитет сообщил о том, что число жертв теракта в политехническом колледже в Керчи увеличилось до 13 человек. Большая часть из них - учащиеся колледжа.
В НАК сообщили, что взрыв произошел в результате подрыва неустановленного взрывного устройства. Позже первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что взрыв в керченском политехническом колледже является террористическим актом.
Для оказания помощи экстренным службам к техникуму в Керчь направили более 200 военных и тяжелую технику.
С завтрашнего дня в республике объявлен трехдневный траур.
Владимир Путин поручил ФСБ и следственным органам принять меры по установлению причин произошедшего.