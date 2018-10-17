Число жертв взрыва в колледже в Керчи увеличилось до 13

Следственный комитет сообщил о том, что число жертв теракта в политехническом колледже в Керчи увеличилось до 13 человек. Большая часть из них - учащиеся колледжа.

В НАК сообщили, что взрыв произошел в результате подрыва неустановленного взрывного устройства. Позже первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что взрыв в керченском политехническом колледже является террористическим актом.

Для оказания помощи экстренным службам к техникуму в Керчь направили более 200 военных и тяжелую технику.

С завтрашнего дня в республике объявлен трехдневный траур.

Владимир Путин поручил ФСБ и следственным органам принять меры по установлению причин произошедшего.