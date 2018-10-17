Путин выразил соболезнования родственникам погибших при взрыве в керченском колледже

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшим в результате взрыва в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Информацию об инциденте президент получил по линиям различных спецслужб. После чего Путин поручил Минздраву России, МЧС РФ, а также спасательным службам принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим и в случае необходимости перевезти их в ведущие больницы страны.

Помимо этого президент поручил ФСБ и следственным органам принять меры по установлению причин взрыва.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК России («Террористический акт»).

Напомним, взрыв в керченском колледже прогремел около 12.00, в результате трагедии погибли 10 человек, еще около 50 пострадали.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве.