В Крыму объявлен трехдневный траур по погибшим в Керчи

В связи с трагедией в Крыму с завтрашнего дня будет объявлен трехдневный траур. Об этом написал глава республики Сергей Аксенов на официальной странице в Facebook.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керченском политехническом колледже. Потрясен этой страшной трагедией, разделяю вашу боль и скорбь», - написал он.

Глава республики заверил, что все необходимые меры для помощи пострадавшим принимаются.

По предварительным данным погибло десять человек, еще 50 находятся в больницах города.