В Росгвардии назвали терактом взрыв в колледже Керчи

Первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что взрыв в керченском политехническом колледже является террористическим актом. По его словам, трагические события, произошедшие в Крыму, затрагивают и сотрудников Росгвардии.

«Мы являемся участниками тех задач, которые определяет нам нормативная база. Могу сказать, что подразделения Росгвардии выполняют функционал по ликвидации последствий этого террористического акта», - цитирует Меликова ТАСС.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия. На месте ЧП работают сотрудники ФСБ, МЧС, Росгвардии и МВД. По предварительной информации, сообщалось о 10 погибших и около 50 пострадавших.

Владимир Путин поручил ФСБ и следственным органам принять меры по установлению причин произошедшего.