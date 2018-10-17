По факту взрыва в Керчи возбуждено уголовное дело по статье «Теракт»

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в керченском колледже по статье 205 УК России («Террористический акт»), сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«По предварительным данным, сегодня в столовой политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Данные о пострадавших уточняются, большая часть из них - подростки», - сообщила она.

Как отметила Петренко, в настоящее время на месте взрыва работают взрывотехники, после завершения их работы к осмотру места теракта приступят следователи.

Кроме того, был сформирован штаб, в его состав вошли сотрудники СКР, ФСБ и МВД. Сотрудники Следственного комитета начали допрос свидетелей и очевидцев чрезвычайного происшествия. Также правоохранители изучают видео с камер наблюдения.

Ранее сообщалось, что для оказания помощи экстренным службам к техникуму в Керчь направили более 200 военных и тяжелую технику.

Напомним, взрыв в керченском колледже прогремел около полудня, в результате трагедии погибли 10 человек, еще около 50 пострадали. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин поручил ФСБ и следственным органам принять меры по установлению причин взрыва в Керчи. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в колледже в Керчи.