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Более 200 военнослужащих направили на помощь в Керчь, где прогремел взрыв

Василиса Морозова
14:19 17.10.2018
Железнодорожные подразделения Южного военного округа решением командующего окажут помощь в разборе завалов после взрыва в Керчи.
Фото: kerch.fm

Для оказания помощи экстренным службам к техникуму в Керчь направили более 200 военных и тяжелую технику, рассказал «Звезде» начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

«Более 200 военнослужащих Южного военного округа и около 10 единиц тяжелой техники по указанию командующего войсками ЮВО направлены для оказания помощи аварийным службам города Керчь по расчистке завалов на месте взрыва политехнического техникума на улице Войкова, дом 1», - сказал Астафьев.

По его словам, в районе происшествия также направились подразделения железнодорожного соединения ЮВО.

«Подразделения железнодорожного соединения, дислоцированного в Керчи, приостановили занятия на полигоне и выдвинулись в район ЧП», - добавил он.

По последним данным, причиной взрыва в керченском тахникуме стало неустановленное взрывное устройство, отметили в НАК. В результате трагедии погибли 10 человек, еще около 50 пострадали.

СК России по факту гибели людей при взрыве в техникуме возбудил уголовное дело. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российскому лидеру Владимиру Путину доложили о случившемся. Он поручил ФСБ и следственным органам принять меры по установлению причин взрыва в Керчи.

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