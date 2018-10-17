Медведев выразил соболезнования погибшим в результате взрыва в Керчи

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в колледже в Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Также Медведев уже заслушал доклады премьер-министра Крыма Сергея Аксенова и главы МЧС Евгения Зиничева о взрыве в коллежде. Об этом сообщает РИА Новости.

В НАК сообщили, что взрыв произошел в результате подрыва неустановленного взрывного устройства. По предварительным данным, погибли десять человек и еще 50 находятся в больницах города.