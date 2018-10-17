Путин поручил ФСБ установить причины взрыва в колледже Керчи

Владимиру Путину доложена информация о взрыве в керченском колледже по линиям различных спецслужб. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент поручил ФСБ, следственным органам принять меры по установлению причин произошедшего. Версия теракта рассматривается», - заявил Песков журналистам.

Кроме этого, Минздраву России, МЧС России и спасательным службам поручено принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим. При необходимости обеспечить срочную транспортировку в ведущие медицинские заведения России в других городах.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования тем, кто в результате взрыва потерял своих родных и близких.

Напомним, взрыв прогремел в политехническом колледже в Керчи. По предварительным данным, в результате ЧП есть 10 жертв и около 50 пострадавших.