По факту гибели людей при взрыве в Керчи возбуждено уголовное дело

По факту гибели людей в результате взрыва в керченском колледже СК РФ возбуждено уголовное дело. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил принять уголовное дело к производству центральному аппарату и направил на место происшествия следователей и криминалистов из Москвы. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Взрыв прогремел 17 октября около 12 часов дня. По предварительным данным, погибло десять человек, около 50 доставлены в больницы города.

На место ЧП уже прибыли ФСБ, Росгвардия, МВД и МЧС. В НАК сообщили, что взрыв произошел в результате подрыва неустановленного взрывного устройства.