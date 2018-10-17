Бортко прокомментировал скандал вокруг комедии о блокаде Ленинграда

Российский режиссер, продюсер и сценарист Владимир Бортко прокомментировал скандал вокруг черной комедии о блокаде Ленинграда «Праздник» Алексея Красовского. Кинолента еще не вышла на экраны, но уже вызвала огромный общественный резонанс.

По мнению Бортко, ситуация с фильмом Красовского очень напоминает скандал, разгоревшийся вокруг картины «Матильда» Алексея Учителя. Режиссер не исключил, что поднятый шум в связи со съемками картины «Праздник» - это пиар-кампания, направленная на привлечение внимания к ленте.

«Как и в случае с "Матильдой" это, прежде всего, дикая реклама», - предположил Бортко в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

При этом он отметил, что фильм в жанре комедии о трагических страницах истории снимать можно. В качестве примера он привел комедийную драму итальянского режиссера Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна», получившую премию «Оскар». В то же время Бортко подчеркнул, что для создания подобной картины нужно обладать феноменальным талантом.

«Запрета на комедию у нас не существует. Есть такой режиссер Бениньи, который снял комедию о фашистском лагере смерти «Жизнь прекрасна» и получил за него "Оскар". Дай Бог нашему теленку волка съесть, конечно, и нашему режиссеру Красовскому сделать то же самое. Но я сильно сомневаюсь. Тем не менее, такая возможность есть. Мы ведь не видели фильм. Как говорится, «Не читали Пастернака, но с ним не согласны». То, что мне рассказали об этом фильме, выглядит по-другому, выглядит, как издевательство, пошлость, прежде всего, для меня. И я бы сказал, что есть святые вещи, о которых нужно говорить или хорошо, или не говорить ничего. В данном случае, для нас для всех, для всей нашей страны Блокада - это символ, символ страдания народа. Как комедия может быть? Наверное. Но для этого нужен феноменальный талант, нужно будет такое снять, что перевернет наше ощущение. Жанр комедии же у нас не запрещен. Другой вопрос, что за этой комедией будет», - объяснил Бортко.

Фильм «Праздник» оказался в центре скандала, когда на сюжет еще не вышедшей киноленты обратили внимание несколько российских СМИ. Картина расскажет о том, как привилегированная семья Воскресенских празднует Новый год в блокадном Ленинграде и собирается приготовить курицу. Действие ленты происходит в ночь на 1 января в одной квартире. Съемки картины уже завершены, она должна увидеть свет в 2019 году.