Польша подписала контракт на покупку газа у США

Польша подписала 20-летний контракт на поставку газа из США. Американский товар чудесным образом должен обойтись полякам на 30% дешевле природного газа из России.

О подписании контракта сообщил президент нефтегазовой компании PGNiG Петр Вожняк. Согласно документу, американская компания Venture Global LNG будет поставлять в Польшу ежегодно два миллиона тонн сжиженного природного газа в течение 20 лет. К слову, страна потребляет в год примерно 16 миллиардов кубометров голубого топлива.

Контракт Польши с «Газпромом» заканчивается в 2022 году.

В свою очередь, в российском министерстве энергетики заявили, что российский трубопроводный газ не имеет альтернативы в Европе, поскольку другие поставщики не смогут предложить такое соотношение цены и качества.