Опубликованы новые кадры с места взрыва в Керчи

В колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Местные СМИ публикуют новые кадры с места взрыва.

По предварительным данным, погибло десять человек, около 50 раненых. Двадцать пострадавших были госпитализированы в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести. Жители города помогают тем, кто может сидеть, поскольку не хватает машин скорой помощи.

В Керчь выехал глава Крыма Сергей Аксенов.

В настоящее время на месте работают сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.