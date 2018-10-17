Опубликованы новые кадры с места взрыва в Керчи
Появились новые кадры с места взрыва в политехническом колледже, расположенном в Керчи на улице Войкова, 1.
Видео: Керчь ИНФО, Youtube
В колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Местные СМИ публикуют новые кадры с места взрыва.
По предварительным данным, погибло десять человек, около 50 раненых. Двадцать пострадавших были госпитализированы в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести. Жители города помогают тем, кто может сидеть, поскольку не хватает машин скорой помощи.
В Керчь выехал глава Крыма Сергей Аксенов.
В настоящее время на месте работают сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.