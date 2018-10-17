В Совете министров Крыма рассказали, за что задержали вице-премьера республики

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко доложил о задержании вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина главе республики Сергею Аксенову. Напомним, полиция задержала Нахлупина сегодня в Москве.

По словам Михайличенко, вице-премьер Крыма был задержан по подозрению в совершении преступления по статье 290 УК РФ «Получение взятки».

«В данный момент проводятся следственные действия, в рамках следствия информация не разглашается. По поручению главы республики Крым правоохранительным органам оказывается всесторонняя помощь для установления истины», - заявил Михайличенко.

Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил о задержании вице-премьера Крыма на своей странице в Facebook.