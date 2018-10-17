Следователи в Крыму приступили к осмотру места взрыва в Керчи

Крымские следователи начали осмотр места взрыва в политехническом колледже в Керчи, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«На место ЧП в колледже в Керчи выехала и приступает к осмотру места происшествия следственная группа ГСУ по республике Крым», - отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, десять человек погибли, еще 50 пострадали в результате взрыва в керченском колледже.

На месте работает девять бригад скорой помощи, в Керчь из Симферополя вылетел вертолет с врачами, сообщает ТАСС.

В пресс-службе ГУП РК «Крымгазсети» заявили, что колледж не был подключен к центральной системе газоснабжения, поэтому это не мог быть взрыв бытового газа.