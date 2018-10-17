НАК: в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства

Взрыв в политехническом колледже в Керчи произошел в результате подрыва неустановленного взрывного устройства. Об этом «Звезде» сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«По предварительным данным, погибло десять человек, около 50 раненых», - уточнили в ведомстве.

На место ЧП прибыли силы ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Территорию вокруг колледжа оцепили, а людей вокруг эвакуировали.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Керчи. На место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов.